La «relation exceptionnelle» avec une star de l’OM !

Pour la saison à venir, l’OM aura l’opportunité d’aligner une charnière 100% argentine. Alors que la porte serait fermée à double tour pour un départ de Leonardo Balerdi, le capitaine olympien a vu débarquer son compatriote, Facundo Medina, en provenance du RC Lens. La recrue de l’OM s’est d’ailleurs exprimée ce mercredi sur sa relation avec Balerdi et visiblement, celle-ci serait « exceptionnelle ».

Très actif dans les premières semaines du mercato, l’OM a d’ores et déjà acté trois arrivées dans l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la saison prochaine. Après CJ Egan-Riley et Angel Gomes , c’est Facundo Medina qui a posé ses valises dans le sud de la France. Cadre du RC Lens ces dernières années, l’Argentin vient ainsi renforcer l’arrière-garde de l’ OM , ce qui était d’ailleurs la priorité de ce mercato estival. Par la même occasion, Medina retrouve également Leonardo Balerdi , qu’il a l’occasion de côtoyer en sélection nationale. Et entre les deux Argentins, le courant passe très bien.

« On rit beaucoup et sa présence a beaucoup compté dans mon choix »

Cette relation entre Facundo Medina et Leonardo Balerdi, il en a d’ailleurs été question ce mercredi à l’occasion de la présentation de la recrue estivale de l’OM. En conférence de presse, l’Argentin prêté avec option d’achat par le RC Lens a alors fait savoir concernant l’entente avec son compatriote : « Leo (Balerdi), j’ai une relation exceptionnelle avec lui, on parle de tout et je sais tout des années qu’il a passées ici. Il est très intelligent, c’est un joueur exceptionnel et il a un grand coeur. On rit beaucoup et sa présence a beaucoup compté dans mon choix de venir ici. Il n’y a pas seulement Leo, il y a aussi le projet du club, le staff, les gens qui ont confiance en ce plan et en le futur. Il y a aussi les supporters ».