Transferts : L’OM s’attaque à un grand nom en attaque !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans club depuis son départ d’Al-Duhail début juillet, Hakim Ziyech ne manque pas de prétendants. L’OM, en quête d’un renfort offensif d’expérience, se serait renseigné sur l’international marocain. Proche de Medhi Benatia, l’ancien joueur de Chelsea représente une piste séduisante, mais son salaire très élevé complique sérieusement l’opération.

Libre depuis la fin de son aventure avec Al-Duhail au Qatar, Hakim Ziyech se retrouve sur le marché des transferts. Et selon les informations d’Atlas Eleven et d' Hakim Zhouri , l’international marocain aurait été sondé ces derniers jours par l’ OM. En quête de renforts offensifs pour épauler ou concurrencer les titulaires actuels, la direction phocéenne a approché le joueur afin de s’informer sur ses prétentions salariales.

À ce stade, les discussions restent très préliminaires, mais les exigences financières de l'ancien ailier de Chelsea et de l’ Ajax Amsterdam sont jugées élevées par les dirigeants marseillais. En effet, son passage au Qatar s’est accompagné d’un salaire XXL difficile à égaler en Ligue 1 , et notamment pour un OM contraint par certaines limites budgétaires.

Une piste lancée par Benatia ?

Toutefois, le profil de Ziyech plaît en interne. Le joueur de 31 ans possède une solide expérience au plus haut niveau européen et pourrait apporter sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à débloquer les matchs grâce à son pied gauche redoutable. Proche de Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM et figure du football marocain, Ziyech pourrait se laisser séduire par le projet marseillais. Mais pour l’instant, aucun accord n’est en vue