PSG : L'erreur qui coûte cher !

Le Paris Saint-Germain aurait pu faire un sans-faute : remporter chacune des compétitions auxquelles le club a pris part cette saison. Néanmoins, Chelsea a fait descendre le champion d'Europe de son petit nuage en finale de Coupe du monde des clubs. Un rappel à l'ordre qui devenait urgent d'après Florent Gautreau.

« Ousmane Ballon d'or ! ». Depuis le 1er juin dernier et les célébrations des joueurs du PSG au Parc des princes avec ce chant entonné par DJ Snake, le vestiaire parisien était sur son petit nuage. Et ce, jusqu'à la lourde défaite concédée contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs le 13 juillet dernier, soit un mois et demi après le sacre en Ligue des champions.

«Ca va faire redescendre tout le monde sur terre» Pour Florent Gautreau, ce revers est une piqûre de rappel plus que nécessaire pour le groupe du PSG entraîné par Luis Enrique. « On avait l'impression que quelque soit l'adversaire, les conditions, la compo ou la fatigue, le PSG allait rouler sur tout le monde et gagner. Et je me dis, à en voir l'attitude des joueurs eux-mêmes qui n'ont pas vraiment compris ce qui leur arrivaient, ça va faire redescendre tout le monde sur terre et c'est bienvenu pour le Paris Saint-Germain et ça devenait un petit peu bizarre. L'Inter n'a presque pas fait son match pendant la finale de la Ligue des champions, le Real un peu pareil dans la compo. Il faut prendre en compte que ce PSG, il faut plus regarder quelque part si tu es coach le match contre le Bayern et le match contre Chelsea. C'est-à-dire, les moments où ça ne s'est pas bien passé ».