Ousmane Dembélé, le coup de foudre surprise

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a quelques mois encore, Ousmane Dembélé n’était pas la machine à presser, la machine à marquer et le leader d’attaque qu’il est aujourd’hui. Sous la tutelle de Luis Enrique, le champion du monde a pris une tout autre dimension et pourrait même devenir le 6ème Ballon d’or français de l’histoire. Aux Etats-Unis pour le Mondial des clubs, Dembélé les rend tous fous.

Le Paris Saint - Germain a tout raflé cette saison. Que ce soit la Ligue 1 , la Coupe de France , la Ligue des champions et même le Trophée des champions , tous ces titres ont renfloué l’armoire à trophées du club de la capitale. Et après s’être assis sur le toit de l’Europe à Munich le 31 mai dernier, les hommes de Luis Enrique pourraient en faire de même dimanche au MetLife Stadium aux États-Unis.

Ousmane Dembélé empile les victimes

En effet, le PSG a disposé du Real Madrid (4-0) et du Bayern Munich en demi et quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Prochain rendez-vous avec Chelsea pour éventuellement remporter cette première édition de la nouvelle formule du Mondial des clubs. Une nouvelle occasion pour Ousmane Dembélé de briller comme il a pu le faire lors des deux dernières sorties du PSG et de poursuivre son ambition de marquer les esprits et de prouver à tous son statut de meilleur joueur de la saison d’après Le Parisien.