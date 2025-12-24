Transfert à l'OM : Un joueur de Roberto De Zerbi menacé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar de Bilal Nadir ou bien de Robinio Vaz, Darryl Bakola est l'un des joueurs issus de l'académie de l'OM à briller dans le groupe professionnel géré par Roberto De Zerbi. A 18 ans, Bakola disposerait d'une offre de renouvellement de son contrat tout juste soumise par l'Olympique de Marseille. Néanmoins, le milieu de terrain aurait en parallèle reçu un coup de pression. Explications.

Depuis le début de la saison, le jeune Darryl Bakola (18 ans) compte 9 apparitions sous le maillot de l'OM avec l'équipe première. Lancé par Roberto De Zerbi et notamment lors de la réception de Newcastle en Ligue des champions, Darryl « Mesut Ozil » Bakola comme le surnomme Pierre-Emerick Aubameyang, délivrait une passe décisive à ce dernier face aux Anglais (2-1).

L'OM est passé à l'action pour Darryl Bakola Contractuellement lié à l'OM jusqu'en juin 2027, le milieu de terrain né à Clichy en région parisienne est l'un des minots de la formation marseillaise qui s'affirme dans le groupe entraîné par Roberto De Zerbi à l'instar de Robinio Vaz. Comme Medhi Benatia l'a affirmé à RMC en interview début décembre, son objectif est de continuer l'essor de jeunes talents de l'académie. Foot Mercato nous apprend ces dernières heures que le directeur du football de l'OM a formulé une offre de prolongation de contrat au clan Bakola.