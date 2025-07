Aubameyang à l’OM : Le contrat est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a officiellement résilié son contrat avec Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des pistes brûlantes du moment à l'OM ! Foot Mercato confirme d'ailleurs qu'une offre de contrat a été formulée par le club phocéen envers le buteur gabonais, également approché par les Saoudiens d’Al Ettifaq. Et Aubameyang s'apprête à faire un choix...

Et si Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) faisait son grand retour à l'OM cet été, seulement un an après son départ ? En quête de nouveaux renforts offensifs pour disputer la Ligue des Champions, Medhi Benatia s'est rapproché du buteur gabonais ces derniers jours, et l'hypothèse d'un retour à l'OM s'avère de plus en plus crédible au fil des jours pour Aubameyang. Mais il reste une étape à valider.

L'OM a formulé une offre de contrat Selon les révélations de Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang est actuellement en pleine réflexion quant à son avenir. FM confirme que l'OM a bel et bien formulé une offre de contrat à l'ancien joueur de l'ASSE, mais le club phocéen est menacé par une écurie saoudienne.