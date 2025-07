L’OM tente un transfert historique !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM semble avoir la ferme volonté de conserver ses meilleurs éléments afin de miser enfin sur une stabilité qui a tant fait défaut au club ces dernières années. Cependant, plusieurs cadres de Roberto De Zerbi pourraient être visés d'ici la fin du marché, à l'image de Leonardo Balerdi. Mais en cas de vente, l'OM espère boucler un transfert historique.

Cependant, l' OM ne compte pas céder son capitaine et réclame une très grosse somme dans ce dossier comme le révèle Pete O'Rourke , de Football Insider. « C'est une transaction difficile à réaliser ; il est le capitaine de Marseille, Marseille sera très réticent à le vendre, il faudrait donc une offre très, très importante pour convaincre Marseille Newcastle devrait payer plus de 30 millions de livres sterling (environ 35M€), et la Juventus est également très intéressée par lui », révèle-t-il au micro du podcast Inside Track.

Vers la plus grosse vente de l'histoire de l'OM ?

Autrement dit, l'OM espère bien réaliser un transfert historique en cas de départ de Leonardo Balerdi. Et pour cause, le club phocéen a bouclé très peu de ventes à plus de 35M€ dans son histoire. Ce n'est arrivé que deux fois, avec deux attaquants. D'abord Didier Drogba qui avait rejoint Chelsea en 2004 pour un peu plus de 38M€, puis Michy Batshuayi qui s'est lui aussi engagé avec les Blues 16 ans plus tard. En 2016, le Belge rejoignait le club londonien qui avait déboursé 39M€. Leonardo Balerdi pourrait donc débarquer sur podium, voire mieux. Et quoi qu'il arrive, s'il est vendu pour plus de 35M€, l'Argentin sera le défenseur le mieux vendu de l'histoire de l'OM.