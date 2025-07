Mercato - PSG : Le prochain départ réclamé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG il y a un an pour 20M€ en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov n'a pas vraiment convaincu pour sa première saison en Ligue 1. Et le journaliste Florent Gautreau s'est exprimé en direct jeudi soir sur RMC au sujet du gardien russe, dont il réclame le départ du PSG au plus vite.

Le PSG a officialisé jeudi soir le recrutement du jeune gardien italien Renato Marin (19 ans), qui vient donc renforcer un secteur déjà bien garni avec Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas ou encore Matvey Safonov. Ce dernier était arrivé de Russie l'été dernier pour 20M€, et a dû se contenter du rôle de doublure avec quelques apparitions peu convaincantes sous le maillot du PSG. Et cela n'a pas échappé aux observateurs...

« Il faut l’éloigner du PSG » En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, le chroniqueur Florent Gautreau a réclamé au plus vite la vente de Matvey Safonov au PSG : « Safonov, il faut l’éloigner du PSG. Quand il est entré et qu’il a fait sa cagade et il en a fait plusieurs, il n’a pas montré non plus la solidité. Je préfère encore Tenas à Safonov », explique Gautreau.