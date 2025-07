«Aucun doute» : Il annonce une star à l’OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête de renforts offensifs en vue de son retour en Ligue des champions, l'OM tente notamment de boucler le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ en Arabie Saoudite. Une piste qui est largement commentée, puisque certains observateur doutent de l'intérêt sportif de cette piste. Mais ce n'est pas le cas de Marc Libbra, qui n'a «aucun doute» sur le fait qu'il s'agisse d'une excellente idée.

Après avoir renforcé son secteur défensif, l' OM cherche désormais des éléments offensifs, notamment pour compenser le départ de Luis Henrique , ou encore trouver un joueur capable de concurrencer Amine Gouiri à la point de l'attaque. Et ce joueur pourrait-être Pierre-Emerick Aubameyang . Libre de tout contrat après la résiliation de son bail avec Al-Qadisah , le Gabonais discute d'un retour à l' OM un an après son départ. Une piste qui fait débat, certains observateurs se demandant s'il a toujours le niveau du haut de ses 36 ans. Mais Marc Libbra n'a quant à lui aucun doute sur le question.

Libbra s'enflamme pour le retour d'Aubameyang

« C’est justement parce qu’il est déjà passé par l’OM, qu’il y a récemment montré son talent, son caractère et son courage, que je suis très favorable à cette idée. En une saison ici, il a tout connu, des hauts et surtout des bas, dont il a su se relever avec brio. Il n’y a aucun doute à avoir sur ses qualités. On a surtout eu la preuve que malgré l’âge, sa motivation est intacte, son corps est affûté et sa mentalité irréprochable. La seule interrogation est la façon dont Roberto De Zerbi compte l’utiliser. Le coach a les clefs », assure l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.