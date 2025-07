Transfert au PSG : La grande annonce du Paris FC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’approche du coup d’envoi de la saison du Paris FC en Ligue 1 le 17 août prochain à Angers, Omar Sissoko sort du centre de formation et se met déjà à rêver plus grand. Au PFC dans un premier temps et pourquoi pas à l’avenir chez le rival territorial du PSG. Explications.

La famille Arnault et son groupe LVMH a débarqué au Paris FC devenant actionnaire majoritaire du club détenu par Pierre Ferracci depuis 2012. Au terme de la saison 2024/2025, le PFC a terminé deuxième de Ligue 2, validant sa montée en Ligue 1. Le PSG aura un rival territorial la saison prochaine, promettant de jolis derbys et une éventuelle rivalité sur la durée si le club francilien parvient à se maintenir dans l’élite.

Joueur du PFC, Omar Sissoko rêve d’une signature chez le voisin Cependant, la rivalité territoriale ne semble pour le moment pas parler à Omar Sissoko (18 ans). Jeune attaquant issu du centre du formation du PFC pour lequel il a chanté les louanges en interview pour Onze Mondial, Sissoko a avoué rêver de revêtir la tunique rouge et bleu des champions d’Europe.