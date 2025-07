Le Paris FC rate un gros transfert pour une histoire d’argent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 33 ans, Hamari Traoré (Real Sociedad) est à un tournant de sa carrière. Si le Paris FC lui a transmis une offre concrète pour un retour en France, la tentation d’un départ dans le Golfe semble de plus en plus sérieuse. À ce stade de sa trajectoire, l’aspect financier pourrait bien peser plus lourd que le projet sportif selon un agent de joueurs.

Formé en France et longtemps capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré évolue actuellement à la Real Sociedad, club espagnol avec lequel il a connu une saison tronquée par une grave blessure. Seulement 13 apparitions toutes compétitions confondues en 2024-2025, et déjà une volonté de se relancer. D’après les informations de Foot Mercato, le Paris FC a avancé ses pions. Un accord a même été trouvé entre la Real Sociedad et le club détenu par la famille Arnault autour d’un transfert estimé à 3,5M€. Reste à convaincre le principal intéressé.

Traoré face à un choix cornélien Et c’est là que le dossier se complique. Un proche de Traoré confirme que le joueur avait initialement l’ambition de rejoindre un club du Golfe. « Cela fait longtemps que le Paris FC a contacté Hamari Traoré, mais le joueur ne voulait pas retourner en France. À son âge, Hamari avait pour ambition d’aller dans les pays du golfe Persique… Le contrat que le Paris FC lui a proposé est de 2 ans et 1 en option. Il aura donc 36 ans… Le joueur est en réflexion et on verra » a-t-il déclaré à Africa Foot.