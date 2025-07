Il recale le Paris FC par amour !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps présenté comme la priorité du Paris FC pour apporter son expérience au promu en Ligue 1, Benjamin André a finalement prolongé au LOSC après un long feuilleton. Le milieu de terrain a justifié son choix en se réjouissant de rester dans sa «famille». Recalant ainsi le PFC par amour pour les Dogues.

«Le LOSC c’est ma famille»

« Je tiens vraiment à remercier le club, le président et les supporters. Et je dédie ce moment aux amoureux du LOSC parce que c’est une confiance et un amour réciproques. On le sent tous les week-ends, chaque match, ils sont derrière nous. C’est plus qu’un club, le LOSC c’est ma famille ! Allez le LOSC ! », ajoute Benjamin André.