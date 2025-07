Officiel : Le divorce au Real Madrid avec un phénomène !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid de Florentino Pérez a officialisé le transfert de Chema Andrés. Comme annoncé par le club merengue, le crack de 20 ans vient de s'engager en faveur de Stuttgart. Chema Andrés a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, avec le VfB.

Formé au Real Madrid, Chema Andrés a bénéficié de quelques minutes de temps de jeu en équipe première ces derniers mois. En effet, le crack de 20 ans a disputé deux matchs de Liga et une rencontre de Coupe du Roi. Plus précisément, Chema Andrés a été utilisé pendant 28 minutes contre le Deportivo Minera (victoire 5-0 en 16ème de finale le 6 janvier), pendant 8 minutes face à Las Palmas (victoire 4-1 en Liga le 19 janvier) et pendant 4 minutes contre la Real (victoire 2-0 en Liga le 24 mai). Et cette rencontre face à la Sociedad était sa dernière sous les couleurs merengue.

Chema Andrés a quitté le Real Madrid Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a officialisé le départ de Chema Andrés. Le milieu de terrain espagnol est transféré au VfB Sttugart, avec qui il a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. « Le Real Madrid C. F. et le VfB Stuttgart ont conclu un accord pour le transfert de notre joueur Chema Andrés. Notre club le remercie pour son travail, son engagement et son dévouement pendant toute la durée de son appartenance au Real Madrid, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa vie », peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid.