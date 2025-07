Séparation avec Mbappé : La grosse erreur du Real Madrid !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite recrutée par le Real Madrid en 2019, Rodrygo est descendu dans la hiérarchie à l'arrivée de Kylian Mbappé. L'attaquant brésilien était une valeur sûre depuis quelques années mais son départ semble se préciser cet été. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du club, lui a déjà fait savoir qu'il ne serait qu'un joueur secondaire dans l'effectif. Pour Jesus Vallejo, le laisser partir représenterait un risque.

Le Real Madrid prêt à se séparer de Rodrygo ?

Rodrygo a un peu mal vécu l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'attaquant français l'a un peu poussé malgré lui hors de l'équipe et ses performances ont parfois été décevantes lors de la saison. Jesus Vallejo vient de quitter le Real Madrid après dix ans et a loué les qualités du Brésilien. « Serait-ce une erreur pour le Real Madrid de se séparer de lui ? Je ne veux pas m'immiscer dans ce qui ne me regarde pas, mais Rodrygo a déjà prouvé sa valeur et l'a fait de manière continue. S'il retrouve son meilleur niveau, il devrait être un joueur important pour le Real Madrid pendant de nombreuses années » déclare-t-il dans un entretien pour AS.