Le PSG négocie un transfert, c'est fini pour cet indésirable ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu au PSG après une saison en prêt du côté de West Ham, Carlos Soler n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, et devrait définitivement quitter Paris cet été. Pour le moment, un club espagnol ainsi qu’un club anglais sont sur le dossier, et les dirigeants parisiens sont entrés en négociations pour boucler l’opération.

Carlos Soler génère de l’intérêt

Auteur de 33 matchs avec West Ham la saison passée, le milieu de terrain espagnol n’a pas été retenu par les Hammers, et va donc désormais devoir se trouver un nouveau point de chute. Néanmoins, Soler conserve une belle cote sur le marché, et à en croire les dernières indiscrétions de AS, Villarreal et Brighton sont bien présents sur ce dossier.