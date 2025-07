Mercato - OM : La grande annonce de De Zerbi sur les prochains transferts !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM n’a pas mis longtemps cet été avant d’être actif sur le marché des transferts. En effet, le recrutement a débuté fort à Marseille avec les arrivées de 3 renforts pour Roberto De Zerbi. Ça ne va pas s’arrêter là puisque d’autres ajouts sont attendus à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi faire le bonheur de l’entraîneur de l’OM, qui attend ce sang neuf avec impatience.

Deuxième de Ligue 1, l’OM va donc disputer la Ligue des Champions. Avec deux matchs par semaine à jouer, le club phocéen a besoin de recruter cet été pour offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi. Il faut donc allonger l’effectif à Marseille et ça a commencé avec les arrivées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Une fois n’est pas coutume, le mercato est animé à l’OM et c’est loin d’être terminé. En effet, d’autres recrues sont attendues sur la Canebière, ce qui n’est pas pour déplaire à De Zerbi. Bien au contraire…