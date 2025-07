6M€ : Le transfert inattendu à l’OM !

Alexis Brunet

Arrivé en 2021 à l’OM, Pol Lirola a connu de nombreux entraîneurs, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Le latéral droit a été prêté par deux fois, à Elche et Frosinone, mais il pourrait cette fois quitter définitivement Marseille. L’Espagnol intéresse de nombreuses formations de Serie A et de Liga et Pablo Longoria pourrait le laisser partir contre un chèque de 5-6M€.

À Marseille, il est très difficile de rester plusieurs saisons, surtout depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le président de l'OM a l’habitude de changer en grande partie son effectif d’une année à l’autre et cela devrait encore être le cas cet été. Pourtant, malgré ce mode de fonctionnement, Pol Lirola va entamer sa cinquième saison dans le sud de la France.

Lirola a souvent été prêté Arrivé en 2021 à l’OM, Pol Lirola fait presque figure de meuble à Marseille. L’arrière droit a réussi à traverser les époques, mais il n’est pas toujours resté dans le sud de la France. Le club phocéen l’a prêté à deux reprises, une première fois lors de la saison 2022-2023 à Elche et la seconde à Frosinone l’année d’après.