Transfert d’une star au PSG, son clan vend la mèche

Dans peu de temps, l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG pourrait prendre fin. En effet, l’Italien paraît bien loin d’une prolongation de contrat à Paris et son clan semble confirmer cela. L’ancien portier de l’AC Milan aurait été proposé à plusieurs formations, donc Galatasaray. Une vente cet été devient très probable, car le gardien est en fin de contrat en juin 2026.

Que va faire Donnarumma cet été ?

Si Gianluigi Donnarumma n’a pas eu grand-chose à faire en finale contre l’Inter Milan, cela tranche radicalement avec les tours précédents. L’Italien avait plusieurs fois sauvé le PSG, avec des parades magistrales. Ce dernier avait notamment permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale, grâce à deux arrêts précieux lors de la séance de tirs au but contre Liverpool en huitième de finale retour. Le champion de France espère donc pouvoir garder encore longtemps son portier, mais cela pourrait ne pas être le cas. En effet, l’ancien de l’AC Milan n’a toujours pas prolongé son contrat à Paris (qui arrive à échéance en juin 2026) et les rumeurs sur un potentiel départ se font de plus en plus insistantes.