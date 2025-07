Double transfert au PSG, la mèche est vendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato du PSG a été plus que calme jusque-là, le mois d'août pourrait toutefois marquer un tournant. Et pour cause, la situation de Gianluigi Donnarumma commence sérieusement à poser question, et dans le même temps, le LOSC cherche un nouveau gardien pour remplacer Lucas Chevalier... priorité du PSG en cas de départ de l'Italien.

Après une saison exceptionnelle, le PSG vit un été très calme sur le mercato. Et pour cause, en dehors de Renato Marin, qui arrivé libre en provenance de l'AS Roma, le club parisien n'a officialisé aucune signature. Cependant, tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours.

Donnarumma, situation brûlante Et pour cause, le cas Gianluigi Donnarumma devient brûlant. En fin de contrat en juin 2026, le portier italien n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG, ce qui renforce l'idée d'un départ cet été. Le club parisien ne prendra en effet pas le risque de revivre un cas à la Mbappé et de laisser filer un grand nom libre. Une situation tendue que Galatasaray suit de près puisque d'après Foot Mercato, le club turc aurait même dégainé une offre.