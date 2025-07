Chevalier au PSG, un prix de folie est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le nom de Lucas Chevalier revient avec insistance du côté du PSG. Le gardien du LOSC pourrait remplacer Gianluigi Donnarumma à Paris, alors que la situation contractuelle du gardien italien ne semble pas s’améliorer. Cependant, le journaliste David Gluzman estime que plus le temps passe, et plus le prix du portier français va exploser.

Qui défendra les buts du PSG la saison prochaine ? Auteur d’une véritable saison de patron en 2024-2025, Gianluigi Donnarumma voit son contrat expirer en fin de saison prochaine, et n’a toujours pas prolongé en faveur des champions d’Europe. Pourtant, l’Italien tout comme son entourage a toujours clamé haut et fort sa volonté de rester au PSG. Cependant, les deux parties ne parviennent pas encore à s’entendre sur les bases d’un nouveau contrat.

« On ne peut pas se permettre de périodes de latences » De quoi relancer la piste Lucas Chevalier pour le PSG ? Le gardien du LOSC est apprécié en interne, et pourrait quitter Lille cet été. Pour David Gluzman, le problème pour Paris se situe dans le prix du gardien de 23 ans. « Recruter son successeur qui serait peut-être Lucas Chevalier, ça nous rappellerait les situations entre Navas et Donnarumma, Trapp et Areola, Areola et Buffon, où ça n’a bénéficié à aucun gardien. Donc on ne peut pas se permettre de périodes de latences, surtout dans cet été étrange où il n’y aura que très peu de préparation, le PSG a besoin de continuité », a ainsi confié le journaliste au micro de l’After Foot.