PSG : Une offre pour une star, c'est confirmé !

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG va-t-il dynamiter le mois d'août ? La question a le mérite de se poser puisqu'un gros dossier pourrait agiter le club parisien, à savoir celui concernant Gianluigi Donnarumma dont le contrat prend fin en juin 2026. Et Galatasaray aurait bien dégainé une offre pour le portier italien.

C'est le dossier brûlant du côté du PSG. En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore prolongé, ce qui jette évidemment un froid sur son avenir. Et pour cause, si la situation n'évolue pas, le club de la capitale sera contraint de vendre le portier italien et de recruter un autre gardien.

Galatasaray dégaine une offre pour Donnarumma ! Et selon les informations de Foot Mercato, Galatasaray a bel et bien dégainé une offre pour recruter Gianluigi Donnarumma ! Très ambitieux cet été, le club turc, qui a trouvé un accord avec Naples pour Victor Osimhen, souhaite réaliser l'énorme coup avec le gardien de but du PSG.