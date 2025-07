300M€ : La vente de folie pour le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG se montre très discret sur le mercato, tout pourrait rapidement s'accélérer dans les prochains jours, notamment grâce à un projet de 300M€ à l'étranger. En effet, Galatasaray pourrait dégainer une offre pour Gianluigi Donnarumma après avoir encaissé une très grosse somme.

Alors que le mercato du PSG est très calme pour le moment, tout pourrait rapidement s'accélérer, notamment dans le dossier Donnarumma. Et pour cause, le portier italien voit son contrat s'achever en 2026 et il n'a toujours pas prolongé, ce qui pourrait pousser le PSG à envisager une vente.

Galatasaray récupère 300M€... Et la situation de Gianluigi Donnaumma ne laisse pas indifférent Galatasaray. Selon Foot Mercato, le club turc aurait même dégainé une offre pour ce qui pourrait devenir l'un des transferts les plus inattendus de l'été. Cependant, cet été, les Stambouliotes ont les moyens de leurs ambitions, notamment grâce à la vente de Florya, un terrain historique, qui accueillait jusqu’ici le centre d’entraînement. Au total, Galatasaray a récupéré 300M€ grâce à cette vente.