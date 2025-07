Transfert à 35M€ : Vers une nouvelle catastrophe à l’OM ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un ailier gauche, l’OM a jeté son dévolu sur Igor Paixão et négocie depuis plusieurs semaines avec le Feyenoord Rotterdam. Une opération qui pourrait s’élever à 35M€, une somme importante pour le club olympien. Mais dépenser autant a rarement réussi à Marseille, en témoigne les échecs Vitinha et Elye Wahi. Alors selon-vous, l’OM doit-il tout faire pour réussir à s’attacher les services du Brésilien ?

Les échecs Vitinha et Wahi comme jurisprudence

L’OM pourrait donc voir la piste menant à Igor Paixão lui passer sous le nez, mais est-ce une si mauvaise chose ? S’il sort d’une belle saison avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues, le montant demandé par le Feyenoord Rotterdam pour l’ailier âgé de 25 ans semble tout de même très élevé et historiquement, cela a rarement réussi au club marseillais. Vitinha, recruté contre 32M€ bonus compris, est reparti un an plus tard et évolue désormais au Genoa. Elye Wahi, dont le transfert était estimé à 30M€, a été envoyé à l’Eintracht Francfort au bout de six mois et il ne faudrait pas que l’aventure d’Igor Paixão, s'il venait à rejoindre l’OM, se termine de la même manière.