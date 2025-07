Mercato - OM : «Patience», l’annonce d’Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son départ à Al-Qadsiah, avec qui il a récemment résilié son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang va faire son grand retour à l’OM. Une arrivée initialement prévue mardi dernier, mais qui devrait finalement se produire en début de semaine prochaine. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant âgé de 36 ans a appelé à la patience alors que sa signature se fait toujours attendre.

En attendant l’officialisation de son grand retour, c’est avec un maillot de l’OM que Pierre-Emerick Aubameyang se prépare dans l’optique de la saison prochaine. L’attaquant âgé de 36 ans s’est affiché avec une tunique du club marseillais dans une story publiée sur Instagram, alors que son retour dans la cité phocéenne est de plus en plus proche.

Aubameyang attendu en début de semaine prochaine Un retour qui devait dans un premier temps se produire mardi dernier. Tout était organisé afin que les supporters marseillais puissent accueillir Pierre-Emerick Aubameyang à sa sortie de l’aéroport de Marignane, avant qu’un « léger problème administratif » ne retarde son arrivée. « L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience », a indiqué l’OM dans un communiqué.