Aubameyang arrive à l’OM, une date tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, Pierre-Emerick Aubameyang va effectuer son grand retour à l’OM. L’avant-centre de 36 ans a vu son arrivée à Marseille être retardée à cause d’un problème administratif. Cependant, tout est bien bouclé dans ce dossier, et le Gabonais va pouvoir s’engager en faveur du club phocéen dans les prochains jours.

L’OM devrait connaître une nouvelle recrue cet été. Si au cours des derniers jours, le club phocéen s’est attelé au dégraissage de son effectif avec les ventes de Quentin Merlin et de Valentin Rongier, puis le prêt avec obligation d’achat confirmé d’Ismaël Koné, Pierre-Emerick Aubameyang devrait prochainement débarquer à Marseille.

Aubameyang à l’OM avec un peu de retard Les supporters de l’OM attendent avec impatience le retour de l’avant-centre gabonais, auteur d’une superbe saison 2023-2024 sous les couleurs marseillaises. Si sa signature est programmée depuis plusieurs jours, Aubameyang n’est toujours pas officiellement un joueur de l’OM, alors que l’officialisation de son arrivée aurait été retardée en raison de problèmes administratifs.