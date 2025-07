Real Madrid : Un transfert à 60M€ pour régaler Mbappé ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid a décidé de se renforcer considérablement sur le plan défensif avec les signatures de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, et Alvaro Carreras. Le club madrilène pourrait désormais s’attaquer au milieu de terrain avec Rodri. Si recruter le Ballon d’Or 2024 ne sera pas chose aisée, les Merengue pourraient tenter leur chance en 2026.

Le mercato estival devrait être animé pour le Real Madrid . Le club madrilène a déjà pu compter sur quatre nouveaux renforts cet été, et pourrait désormais s’attaquer à un énorme dossier : celui de Rodri . Depuis plusieurs jours, AS ainsi que plusieurs médias espagnols ont révélé l’existence d’un intérêt de la bande à Kylian Mbappé à l’égard du Ballon d’Or 2024.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City , le milieu défensif n’est pas insensible à l’intérêt du Real Madrid à son égard. Cependant, afin de convaincre le club anglais, les dirigeants merengue vont devoir se montrer convaincants. Pour cela, CaughtOffside révèle ce samedi que le Real pourrait proposer 40M€, en plus de Rodrygo et d’Eduardo Camavinga cet été.

Son prix va chuter l’été prochain

Une proposition XXL donc. Mais le Real Madrid pourrait également décider de jouer la montre et d’attendre l’été 2026 pour bouger dans ce gros dossier. En effet, Rodri n’aura alors plus qu’un an de contrat, et comme le précise le média, son prix pourrait alors baisser, et osciller entre 60M€ et 80M€.