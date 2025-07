Transfert à l'OM : Le coup de génie en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Facundo Medina ne découvrira pas l'Orange Vélodrome ni un nouveau championnat lors de ses premiers pas à l'OM cette saison. Et pour cause, l'international argentin de 26 ans sort d'une collaboration de cinq années avec le RC Lens et sait donc à quoi s'attendre. Au point où il se serait fait un stage personnalisé en Espagne avant de débarquer à Marseille.

Contrairement à son ennemi de longue date du PSG qui n'a annoncé que l'arrivée libre de tout contrat du gardien italien Renato Marin, l'OM est plutôt actif depuis le coup d'envoi du mercato estival à la mi-juin. Angel Gomes, CJ Egan-Riley ainsi que Facundo Medina ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne avec une préparation spécifique concernant le dernier cité.

L'expérience à Lens est close, place à l'OM Après cinq saisons passées au RC Lens en tant qu'adversaire de l'OM, Facundo Medina va vivre ce qu'est l'expérience de l'Orange Vélodrome en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Afin de se préparer au mieux à sa nouvelle vie rendue possible par un prêt payant d'une saison de 2M€ et une obligation d'achat à 18M€ comme l'ont décidé le club phocéen et Lens, le polyvalent défenseur argentin de 26 ans aurait fait un crochet en Espagne avant de rejoindre Marseille.