Aubameyang : L’OM fait une annonce officielle !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il va faire son grand retour un an après son départ pour Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang devait initialement arriver ce mardi soir à Marseille. En raison de problèmes administratifs, l’arrivée de l’international gabonais a été décalée, comme l’a annoncé l’OM dans un communiqué, mais n’est pas remise en question pour autant.

Après Angel Gomes (24 ans), CJ Egan-Riley (22 ans) et Facundo Medina (26 ans), l’ OM va très bientôt accueillir sa quatrième recrue de l’été 2025. Un joueur déjà bien connu à Marseille, puisqu’il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang . Parti en Arabie Saoudite l’année dernière, l’international gabonais (77 sélections, 31 buts) a résilié son contrat avec Al-Qadsiah et va s’engager pour les deux prochaines saison, jusqu’en juin 2027, avec l’ Olympique de Marseille , où il avait inscrit 30 buts toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2023-2024.

L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans la cité phocéenne était initialement prévue pour ce mardi soir, mais a finalement été décalée . Ce qui est dû à un « léger problème administratif », comme indiqué par RMC Sport, mais l’attaquant âgé de 36 ans va bel et bien faire son retour à Marseille. Ce que l' OM a confirmé dans un communiqué, afin d’informer les médias et les supporters qui avaient prévu de faire le déplacement à l’aéroport de Marignane afin d’accueillir Pierre-Emerick Aubameyang .

« Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée »

« L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience », a indiqué l’OM, dans un communiqué relayé par RMC Sport.