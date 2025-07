Aubameyang - OM : Le problème de dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une année après son départ pour Al-Qadsiah, en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang s'apprête à retrouver l'Olympique de Marseille. La signature de l'international gabonais de 36 ans était attendue en milieu de semaine, mais un léger contretemps administratif retarde le dénouement du dossier. Malgré cela, sa signature n'est pas remise en cause.

Un an après son départ de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à faire son grand retour à l’OM. L’international gabonais de 36 ans a officiellement quitté Al-Qadsiah, formation saoudienne, et va retrouver l’Europe du côté du Vélodrome, et ce malgré d’autres options pour son avenir. Une arrivée attendue en milieu de semaine, mais un problème administratif vient retarder l’issue du dossier

Problème à régler pour la signature d’Aubameyang Selon RMC, Pierre-Emerick Aubameyang ne va pas signer tout de suite à l’OM, la faute à un « un léger problème administratif » retardant sa venue dans la cité phocéenne. Une information confirmée par La Minute OM sur son compte X. La signature d’Aubemayeng n’est pas remise en cause, mais seulement retardée.