Mercato : Le PSG vise un crack, il va claquer la porte !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG suivrait de près Rodrigo Mora, nouvelle pépite du FC Porto et du football portugais. Néanmoins, le club parisien ne serait pas disposé à faire une offre pour le crack de 18 ans cet été. De son côté en revanche, le milieu offensif pourrait chercher à quitter Porto prochainement.

Depuis deux ans désormais, le PSG fait partie des clubs les plus attentifs aux pépites du football mondial. Cette saison, le football portugais a vu éclore deux immenses phénomènes en ses rangs avec Geovany Quenda (Sporting CP) et Rodrigo Mora (FC Porto). Si le premier a rejoint Chelsea, le second a rapidement été associé au PSG.