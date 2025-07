Mercato : 500M€ pour une star du PSG, la grosse annonce !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle saison avec le PSG, Gianluigi Donnarumma voit néanmoins son contrat expirer en 2026 au sein du club parisien. Alors que, pour le moment, le portier italien n’a toujours pas prolongé, certains clubs comme Galatasaray rêvent de le recruter. D’ailleurs, la formation turque disposerait de finances colossales afin de boucler ce dossier.

En effet, son contrat expire en juin 2026 et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre le numéro 99 et la direction du PSG . Forcément, cette instabilité contractuelle génère de l’intérêt autour de Donnarumma , annoncé dans le viseur de Chelsea notamment. Mais ce lundi soir, le journaliste Marco Conterio a lâché une bombe en révélant que Galatasaray rêvait de recruter le joueur de 26 ans.

Galatasaray dispose d’un budget XXL

Comme ce dernier le précise sur X, le club turc dispose d’une capacité financière redoutable. Et pour cause, Galatasaray a récemment signé un contrat de 300M€ pour un terrain du quartier de Florya, et qui va leur permettre de générer 500M€ de revenus. De quoi rêver encore plus grand après l’arrivée de Victor Osimhen donc...