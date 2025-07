PSG : La presse anglaise annonce un transfert, c'est validé ?

Du côté du Paris Saint-Germain, les jours de Randal Kolo Muani seraient comptés. Ce ne serait plus qu'une question d'heures avant qu'un accord pour sa vente en Angleterre ne soit convenu d'après le journaliste Duncan Castles. Newcastle mènerait la danse alors que l'attaquant du PSG ferait tourner bien des têtes de l'autre côté de la Manche. Que doit choisir Kolo Muani ? C'est notre sondage du jour !

« Je ne connais rien à Chelsea. J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». A la fin du mois de juin, Randal Kolo Muani profitait d'une interview avec Tuttosport afin de faire un point sur sa situation personnelle. L'attaquant de 26 ans prêté par le PSG à la Juventus le tout sans option d'achat, communiquait son souhait de poursuivre sa collaboration avec la Vieille Dame.

Newcastle pour Kolo Muani, le bon choix ?

Le journaliste du Times a par ailleurs annoncé la tendance concernant la prochaine destination de Randal Kolo Muani, loin du PSG du côté de Newcastle United. « Sans surprise, Kolo Muani intéresse le championnat anglais. C'est le cas depuis des années, mais il avait choisi le PSG plutôt que Manchester United par exemple. Il y a eu des prises d'information de Manchester United à propos de sa disponibilité, mais ce n'est pas aussi avancé qu'avec d'autres clubs. Newcastle United est inclus dans cette conversation. Pour le moment, c'est la destination la plus probable pour Kolo Muani ». Mais ce n'est pas tout. D'après Sacha Tavolieri, une information communiquée en fin de semaine dernière, Aston Villa surveillerait également avec attention l'évolution de la situation de Randal Kolo Muani. Et pour cause, Unai Emery aimerait faire de l'attaquant du PSG l'éventuel successeur d'Ollie Watkins sur ce dernier venait à quitter Birmingham.