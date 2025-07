Mercato - OM : La punchline de Rabiot après avoir signé !

L’été dernier, l’OM frappait un grand coup sur le marché des transferts avec la venue d’Adrien Rabiot, qui était libre après la fin de son contrat à la Juventus. Le milieu de terrain débarquait à Marseille avec une mission : amener de nouveau le club phocéen en Ligue des champions. Lors de son arrivée, l’international français avait prévenu Medhi Benatia qu’il allait y arriver.

Après une saison sans coupe d’ Europe , l’ OM retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. Une belle réussite pour la première année de Roberto De Zerbi , que l’entraîneur italien doit majoritairement à certains joueurs. On peut penser notamment à Mason Greenwood qui a fini meilleur buteur marseillais, mais surtout à Adrien Rabiot qui a excellé au milieu de terrain et dont l’expérience a fait un bien fou à ses coéquipiers.

Rabiot avait promis la Ligue des champions à Benatia

Dernièrement, l’OM a dévoilé un documentaire de plusieurs épisodes intitulé : Sans jamais rien lâcher. Dans l’un des épisodes, Medhi Benatia revient justement sur la signature d’Adrien Rabiot et le directeur sportif a dévoilé la punchline lâchée par le milieu de terrain au sujet de la Ligue des champions. « Depuis le début, on en rigolait ensemble. Quand il a signé, je lui ai dit : " Je sais que tu as fait des efforts, je te remercierai jamais assez, je veux que tu m’aides à aller au bout, il faut qu’on aille en Ligue des Champions. " Il m’a dit : " Tranquille, je vais te ramener en Ligue des Champions. " Et en plus, il dit ça avec calme. Si tu ne le connais pas, tu pourras croire qu’il est arrogant alors que pas du tout. »