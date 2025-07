PSG - Transfert à 60M€ : Une offre va partir ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG cherche à renforcer son secteur offensif avec le recrutement d’un attaquant polyvalent. Le club de la capitale a notamment une piste en Ligue 1, avec le Lyonnais Malick Fofana. L’OL serait prêt à le laisser partir contre un chèque de 60M€ et, selon les dernières informations dans ce dossier, le Napoli serait prêt à dégainer.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’a enregistré qu’une seule arrivée en la personne de Renato Marin, un jeune gardien de but de 19 ans, débarqué libre de l’AS Rome. Luis Campos tente depuis plusieurs semaines de faire venir Illya Zabarnyi, mais pour le moment l’opération ne semble pas prête d’aboutir, à cause des demandes financières de Bournemouth, jugées trop importantes.

Le PSG veut également un attaquant Si le recrutement d’un défenseur central droitier a été fixé comme la priorité de l’été pour le PSG, l’arrivée d’un nouvel attaquant serait dans les tuyaux également. Les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un joueur polyvalent, pouvant évoluer à plusieurs positions, car Randal Kolo Muani et Marco Asensio sont sur le départ, et Gonçalo Ramos et Kang-in Lee pourraient également aller voir ailleurs.