Mercato : Après le Paris FC, il va signer à l'OM ?

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Loïc Badé pourrait quitter le FC Séville lors de ce mercato estival. En effet, le joueur de 25 ans serait dans le collimateur de l'OM de Pablo Longoria. Si CJ Egan-Riley et Facundo Medina viennent de migrer vers Marseille, le club emmené par Roberto De Zerbi souhaite tout de même recruter un nouveau défenseur central.

Depuis l'ouverture du mercato estival, l' OM a officialisé trois nouvelle signatures. D'une part, Angel Gomes (LOSC) et CJ Egan-Riley (Burnley) sont arrivés librement et gratuitement à Marseille , étant en fin de contrat le 30 juin 2025. D'autre part, Facundo Medina (RC Lens) a été transféré à l' OM sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

L'OM veut recruter un 3ème défenseur central

Si CJ Egan-Riley et Facundo Medina sont venus renforcer la défense centrale de l'OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient toujours en quête de renfort à ce poste. Ainsi, le président et le directeur sportif marseillais auraient identifié un tout nouveau profil dernièrement : celui de Loïc Badé.