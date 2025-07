PSG : Le message surprise de Neymar !

Pendant de nombreuses saisons, Neymar a été l’un des joueurs majeurs du PSG. Le Brésilien a fini par partir en 2023, pour Al-Hilal, mais il évolue aujourd’hui du côté de Santos. Le récent champion d’Europe n’a toutefois pas oublié son ancien attaquant, puisqu’il lui a fait parvenir des maillots pour lui et ses enfants. Une attention qu’a appréciée l’ailier de 33 ans, qui a posté une story Instagram pour remercier Paris.

Durant six longues saisons, Neymar a défendu les couleurs du PSG . Si pour certains supporters le passage du Brésilien a été un fiasco, ce dernier a toutefois été un joueur spectaculaire et important pour le club de la capitale. Le récent champion d’ Europe ne l’a d’ailleurs pas oublié.

Neymar est retourné à Santos

Après son départ du PSG, Neymar avait décidé comme beaucoup de rejoindre l’Arabie saoudite et plus précisément l’équipe d’Al-Hilal. Au total, le Brésilien n’aura disputé que 7 matches en deux saisons avec la formation saoudienne et il a par la suite décidé de s’engager avec Santos. Cela se passe mieux pour l’ancien Parisien, qui a déjà participé à 14 rencontres avec son club formateur, tout en marquant quatre buts.