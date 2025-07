Cristiano Ronaldo recalé en Arabie saoudite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Arabie saoudite depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo a été la première grande star du football mondial à y mettre les pieds avant que bien d'autres le suivent en l'espace de quelques mois à l'instar de Riyad Mahrez. Contrairement au Portugais, l'amoureux de l'OM comme il se qualifie ne met pas la Saudi Pro League au-dessus de la Ligue 1.

« Bien sûr, le Championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1. En France, à part le PSG, il n'y a personne. Les autres sont finis. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, transpirer... Venez jouer ici et vous verrez ». En décembre dernier, à l'occasion des Globe Soccer Awards qui l'avait récompensé du meilleur joueur du Moyen-Orient, Cristiano Ronaldo glissait un gros tacle à la Ligue 1.

«Je pense que les cinq grosses Ligues européennes sont devant» Qu'en pense Riyad Mahrez ? Attaquant d'Al-Ahli depuis deux ans, l'ex-joueur de Manchester City s'oppose fermement à l'opinion de la légende portugaise. « Cristiano Ronaldo estime que le Championnat saoudien fait partie des cinq meilleurs Ligues au monde. Êtes-vous d'accord avec lui ? Non, je pense que les cinq grosses Ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres Ligues. Nous ne sommes pas trop loin, je pense ».