Cristiano Ronaldo : La réponse fracassante au PSG !

En battant Manchester City à la Coupe du monde des clubs, Al-Hilal a fait sensation. Une victoire qui a ajouté un peu plus de crédit à ce qu’avait pu dire Cristiano Ronaldo sur le niveau du championnat saoudien. A plusieurs reprises, le Portugais s’est enflammé sur la ligue saoudienne l’a plaçant même au-dessus de la Ligue 1. De quoi faire réagir du côté du PSG.

Depuis quelques saisons maintenant, l’Arabie Saoudite n’hésite pas à lâcher des fortunes pour attirer de grands noms au sein de son championnat. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté… On retrouve du beau monde dans la ligue saoudienne. De quoi en faire l’une des meilleures au monde ? Cristiano Ronaldo le pense et n’hésite pas à le répéter. « Bien sûr que nous continuons de progresser. Mais je pense que nous sommes déjà dans le top 5. Nous avons le temps, mais nous avons déjà montré depuis deux ans et demi que nous allons constamment vers le haut. Ceux qui disent que la Saudi Pro League ne fait pas partie des cinq meilleurs Championnats ne comprennent rien au foot », répétait encore récemment le Portugais.

« En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis » Dithyrambique à l'égard du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo le place même au-dessus de la Ligue 1. Le quintuple Ballon d’Or avait été très clair à ce sujet, prenant notamment pour exemple le cas du PSG : « En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une équipe compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris ».