Harcèlement : Riolo lâche le PSG ?

Supporter déclaré du PSG, Daniel Riolo a pourtant eu du mal à vibrer cette saison, malgré une année historique pour le club parisien. Dans un entretien à cœur ouvert, le journaliste de RMC confie avoir vécu une saison éprouvante sur le plan émotionnel en raison de tensions et diverses polémiques.

La réaction surprise de Riolo

« Cette année a été très compliquée parce que ce qui devait être le plus grand moment ne l’a pas été », confie-t-il dans un entretien à cœur ouvert. La finale de Ligue des champions face à l’Inter aurait dû être un sommet pour ce fan absolu. Et pourtant, l’émotion n’était pas au rendez-vous le 31 mai dernier. « La veille de la finale PSG-Inter, on est en famille et ma sœur me dit : “T’es prêt pour demain ?” Je lui réponds, “Prêt pour quoi ? Ah la finale ! Ben oui.” J’ai tellement saoulé tout le monde avec le PSG depuis que je suis môme qu’elle ne comprenait pas. »