Mercato - OM : Le voyage de Benatia pour finaliser un transfert !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang devrait devenir dans les prochaines heures la 4ème recrue estivale de l'OM, pour ce qui est de la 5ème, c'est plus compliqué. En effet, que ce soit pour Igor Paixao ou Timothy Weah, le club phocéen rencontre quelques complications. C'est ainsi que Medhi Benatia a même du se rendre à Rotterdam pour avancer le cas du Brésilien.

A la recheche d'un ailier gauche lors de ce mercato, l'OM a fait du transfert d'Igor Paixao sa priorité. Actuellement au Feyenoord, le Brésilien se serait d'ores et déjà mis d'accord pour signer un contrat de 5 ans à Marseille. Ne reste maintenant plus qu'à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs. Alors qu'il était question d'un deal à 35M€, bonus compris, entre l'OM et le Feyenoord, la vérité serait quelque peu différente dans ce dossier Paixao.