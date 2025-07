PSG : Le problème révélé pour les prochains transferts !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le PSG vient de terminer sa saison 2024-2025 par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale peut enfin se concentrer sur son mercato pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique. Si plusieurs pistes sont évoquées, les dirigeants doivent miser sur le bon cheval pour intégrer ce collectif très efficace. Mais voilà qu'une mission complexe attend les Parisiens.

« Le PSG doit se tourner vers des joueurs qui vont être titulaires »

Avec son nouveau statut de Champion d'Europe, le PSG a ébloui le monde entier et peut attirer du beau monde sur le mercato. « Liverpool est champion de Premier League et recrute des titulaires. Ils prennent Ekitike et Florian Wirtz pour être titulaires avec des prix de titulaires. Le Paris Saint-Germain doit se tourner vers des joueurs qui vont être titulaires, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il faut avoir la qualité individuelle et collective de jouer dans cette équipe, et ça c'est compliqué » poursuit-il.