Séparation avec Mbappé : Le départ d'une star annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du Real Madrid depuis 2019, Rodrygo sort d'une saison difficile où il a fini par obtenir moins de temps de jeu. L'arrivée de Kylian Mbappé l'a fait rétrograder dans la hiérarchie et il a moins de place pour s'exprimer désormais. Xabi Alonso l'a peu utilisé lors de la Coupe du monde des clubs et son départ est une option largement envisageable. Les chances de le voir quitter Madrid sont d'ailleurs grandissantes.

Ailier droit de 24 ans, Rodrygo a encore du temps pour briller au Real Madrid puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Mais sa position a changé ces derniers mois puisqu'il ne serait qu'un choix secondaire pour Xabi Alonso, tout nouvel entraîneur du club. Rodrygo chercherait déjà une porte de sortie et les rumeurs l'envoient plutôt en Premier League, malgré l'intérêt du FC Barcelone. Pour Anton Meana, journaliste espagnol, le Real Madrid est proche de valider son départ.

Rodrygo sur le départ du Real Madrid ? Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, Rodrygo a eu un peu plus de mal à trouver sa place dans l'attaque madrilène, lui qui est descendu dans la hiérarchie derrière le Français, Vinicius Jr et Jude Bellingham. Les intentions de Xabi Alonso laissent entendre qu'il n'est pas prêt à lui octroyer un gros temps de jeu, l'incitant peut-être à partir. « Bien sûr qu'il peut rester mais les chances pour qu'il reste sont basses selon moi. Pour moi, Rodrygo va partir car il n'a pas de place dans l'équipe de Xabi Alonso et lui doit jouer. La Coupe du Monde, c'est dans un an et lui s'appelle Rodrygo Goes, un excellent attaquant » démarre Anton Meana pour la Cadena SER.