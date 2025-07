Mercato - OM : Le joueur parfait a signé, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Stade Rennais a officialisé la signature de Valentin Rongier. Après avoir évolué pendant six saisons à l'OM, le milieu de terrain de 30 ans a paraphé un bail de trois ans avec le club rouge et noir. Interrogés sur le transfert de Valentin Rongier, Arnaud Pouille et Loïc Désiré se sont montrés dithyrambiques.

«Valentin est un renfort important pour le club» Lors d'un entretien publié sur le site officiel du Stade Rennais, Arnaud Pouille s'est enflammé pour le transfert de Valentin Rongier. « Valentin est un renfort important pour le club. C’est un joueur qu’il n’est pas nécessaire de présenter tant il s’est imposé comme un leader sur les terrains de Ligue 1 depuis une décennie. Nous sommes heureux qu’il nous rejoigne et nous avons hâte qu’il fasse étalage de ses qualités sous le maillot du Stade Rennais F.C. », a déclaré le président exécutif et directeur général du Stade Rennais.