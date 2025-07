Départ de Kolo Muani : Le PSG a trouvé un acheteur ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est enfin termine pour Randal Kolo Muani. Rétrogradé à un rôle au second plan par Luis Enrique au fil de la première partie de saison dernière débouchant sur son prêt à la Juventus, l'attaquant du PSG devrait définitivement claquer la porte... en signant à Newcastle United dans les prochains jours. Explications.

Recruté six mois après sa fin de Coupe du monde remarquée avec l' équipe de France au Qatar , Randal Kolo Muani débarquait au PSG avec une étiquette de 90M€ au-dessus de sa tête. C'est en effet le montant convenu entre l' Eintracht Francfort et le Paris Saint - Germain à la toute fin du mercato estival de 2023.

«Newcastle ? C'est la destination la plus probable pour Kolo Muani»

Le journaliste du Times a profité de son passage sur The Transfers Podcast afin de faire un point sur le départ de Randal Kolo Muani du PSG... vers Manchester United ? A ce stade, on se dirigerait plus vers une opération avec Newcastle si l'on se fie aux sources de Castles. « Sans surprise, Kolo Muani intéresse le championnat anglais. C'est le cas depuis des années, mais il avait choisi le PSG plutôt que Manchester United par exemple. Il y a eu des prises d'information de Manchester United à propos de sa disponibilité, mais ce n'est pas aussi avancé qu'avec d'autres clubs. Newcastle United est inclus dans cette conversation. Pour le moment, c'est la destination la plus probable pour Kolo Muani ».