OM : Transfert bouclé à cause d'un problème d'argent ?

Véritable pilier de l’Olympique de Marseille ces dernières saisons, Valentin Rongier devrait faire ses valises en ce mercato estival. Le milieu de terrain et son coéquipier Quentin Merlin, seraient en effet sur le point de rejoindre le Stade Rennais dans une opération autour des 20M€.

« Valentin Rongier est un joueur fiable, efficace et rarement en défaut »

Arrivé en 2019, Valentin Rongier devrait tout de même laisser quelques regrets du côté de Marseille, où il a toujours été très apprécié. « Valentin Rongier est un joueur fiable, efficace et rarement en défaut, doté d'un mental exemplaire et exceptionnel. Ce n'est pas un hasard s'il a été capitaine de l'OM » a estimé Lamperti. « Il a explosé sous l'entraînement d'Igor Tudor, et n'était pas loin de l'équipe de France. Milieu de terrain, il apporte équilibre, solidité et précision de passe, même s'il manque de puissance offensive et de statistiques. Il peut également jouer latéral droit ».