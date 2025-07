Mercato : Le jackpot arrive pour le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle saison avec le RB Leipzig, Xavi Simons cherche à quitter le club allemand cet été. Du côté du PSG, on garde un œil attentif sur ce dossier, car le club parisien dispose d’un pourcentage à la revente sur le Néerlandais. Le joueur de 22 ans s’est récemment associé avec l’un des plus grands agents du monde.

Disposant déjà d’un budget conséquent après une saison marquée par l’obtention de sa première Ligue des Champions, le PSG pourrait continuer à remplir ses caisses cet été. En effet, le club de la capitale prévoit de se séparer de plusieurs éléments indésirables, et devrait boucler dans les prochains jours, les départs de Milan Skriniar et de Marco Asensio vers le Fenerbahçe .

Une double opération qui devrait rapporter 25M€ au PSG . De plus, Paris pourrait récupérer le jackpot grâce aux transferts d’Hugo Ekitike , mais également de Xavi Simons , deux anciens joueurs sur lesquels le club parisien dispose de pourcentage à la revente. Pour Ekitike , qui devrait rejoindre Liverpool contre 95M€, Paris va récupérer 14,7M€. Concernant le milieu offensif néerlandais, le PSG dispose de plusieurs clauses. La première comme l’a rappelé le journaliste Abdellah Boulma , a été incluse lors du transfert de Xavi Simons vers Leipzig l’hiver dernier.

Le Néerlandais fait appel à un gros agent

Le PSG récupérera 10 % de la plus-value du prochain transfert du joueur, acheté 50M€ (hors-bonus) il y a quelques mois. La seconde concerne le restant de la carrière du milieu offensif. Le PSG touchera ainsi entre 2 % et 5 % à chaque transfert de Xavi Simons, qui de son côté, prépare son départ de la Bundesliga. Comme le précise FootMercato ce lundi, ce dernier a accueilli dans son clan un certain Ali Barat, l’un des agents les plus prisés des dernières années. Barat a notamment été derrière les transferts de Moises Caicedo à Chelsea, ou encore de Dean Huijsen au Real Madrid cet été. Affaire à suivre donc dans ce dossier qui pourrait rapporter au PSG.