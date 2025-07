Transfert à l'OM, la polémique... avec des chèvres !

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier s'apprête à rejoindre le club rival. En effet, le milieu de terrain de 30 ans serait en passe de quitter l'OM, et ce, pour signer au Stade Rennais. Pourtant, Valentin Rongier a souvent chambré le club rouge et noir, comparant notamment ses joueurs à des chèvres.

Après avoir passé six saisons à l' OM , Valentin Rongier est sur le point de partir. En effet, le Stade Rennais aurait bouclé le transfert du milieu de terrain de 30 ans, et ce, même s'il a été formé au FC Nantes . D'ailleurs, Valentin Rongier a clashé le club rouge et noir lorsqu'il défendait encore les couleurs du Canaris.

«Coucou les Rennais»

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier aimait chambrer le Stade Rennais lorsqu'il y avait un duel entre les deux clubs. En 2017 par exemple, l'actuel pensionnaire de l'OM avait posté une photo de chèvres dans un champ sur son compte Instagram. Et le titre de la publication était : « coucou les Rennais ». Après avoir comparé les joueurs du Stade Rennais à des chèvres, Valentin Rongier s'était justifié. « C'était pour rigoler, pour mettre un peu de piment dans le derby », avait-il confié. Un an plus tard, le Stade Rennais avait remporté le derby face au FC Nantes. Et M'Baye Niang n'avait pas manqué de faire passer un message à Valentin Rongier. « Rongier, bon retour mon petit poussin, salut petit poussin ! », avait posté l'ancien joueur breton. Reste à savoir comment les supporters du Stade Rennais vont accueillir Valentin Rongier cet été.