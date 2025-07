Accord imminent, le PSG va boucler deux transferts !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG pourrait prendre une tout autre tournure dans les prochains jours. Plutôt discret jusque-là, le club parisien s’apprête à boucler deux départs importants avec Milan Skriniar et Marco Asensio. Les deux indésirables devraient s’engager en faveur du Fenerbahçe dans les prochaines heures, alors qu’un accord total approche entre les différentes parties.

Le PSG a vécu une saison fantastique. Et désormais, le club de la capitale souhaite aborder l’exercice 2024-2025 avec un groupe encore plus renforcé. Ainsi, si des arrivées sont attendues afin de venir garnir les rangs de Luis Enrique , les dirigeants parisiens vont surtout devoir gérer la question des nombreux joueurs indésirables au sein de l’effectif.

Skriniar et Asensio proches de la sortie

Ce n’est désormais plus un secret, mais le PSG va chercher à vendre définitivement tous les joueurs qui étaient prêtés la saison dernière. Depuis plusieurs jours, les noms de Milan Skriniar et de Marco Asensio reviennent avec insistance. Et pour cause, les deux Parisiens se rapprochent activement de Fenerbahçe, un club que le Slovaque connaît bien pour y avoir passé la seconde partie de saison en prêt.