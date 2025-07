Mercato - OM : Un transfert à 35M€ va capoter !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, l'OM a manifesté son intérêt pour Igor Paixão, ailier gauche du Feyenoord Rotterdam. Le Brésilien de 25 ans a réalisé une belle saison et son nom circule beaucoup sur le mercato. Les dirigeants marseillais avaient même fait une offre pour lui, en vain. Le club néerlandais s'est montré très ferme et c'est Leeds qui pourrait en profiter. Le club anglais semble répondre aux exigences néerlandaises.

Depuis le début du mercato estival, l'OM a déjà accueilli 3 nouvelles recrues. Mais le club veut continuer à être actif et avait fait d'Igor Paixão sa priorité. Les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur le Brésilien et ils ne sont pas les seuls. Feyenoord ne lâche pas l'affaire et veut 35M€ pour son joueur, une somme que l'OM ne voudrait pas investir. Au contraire de Leeds, qui veut faire accélérer le dossier.

Leeds fait une nouvelle offre pour Igor Paixão Auteur d'une belle saison avec Feyenoord, avec qui il a joué tous les matches d'Eredivisie et participé activement au parcours européen jusqu'aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, Igor Paixão intéresse Leeds United qui a déjà fait une offre. D'après les informations recueillies par Fabrizio Romano, le club anglais ont amélioré cette offre pour correspondre à sa valeur estimée à 35M€.