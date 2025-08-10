PSG : C'est signé, il arrive à Paris !

Après Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, le PSG va boucler un autre transfert, à savoir celui d'Illya Zabarnyi. Tout est désormais bouclé entre le club de la capitale et Bournemouth qui a autorisé l'international ukrainien à voyager vers Paris où il passera sa visite médicale ce dimanche soir.
D'abord très discret sur le mercato, le PSG a mis un sérieux coup d'accélérateur ces derniers jours. Ainsi, le club de la capitale a officialisé le transfert de Lucas Chevalier samedi soir, qui débarque en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris. Mais un autre grand transfert est sur e point d'aboutir.
Tout est signé pour Zabarnyi...
Il s'agit de la priorité de Luis Enrique. En effet, après de longues négociations, Bournemouth a finalement donné son feu vert pour qu'Illya Zabarnyi s'envole vers Paris. Selon les informations de RMC Sport, l'international ukrainien a ainsi dit aurevoir à ses coéquipiers chez les Cherries.
... qui sera à Paris ce dimanche soir
Un transfert estimé à 63M€ auxquels s'ajouteraient 3M€ de bonus. Tous les documents étant désormais signés entre le PSG et Bournemouth, Illya Zabarnyi devrait arriver ce dimanche à Paris où il passera sa visite médicale préalable à la signature de son contrat de 5 ans.