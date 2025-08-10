PSG : C'est signé, il arrive à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, le PSG va boucler un autre transfert, à savoir celui d'Illya Zabarnyi. Tout est désormais bouclé entre le club de la capitale et Bournemouth qui a autorisé l'international ukrainien à voyager vers Paris où il passera sa visite médicale ce dimanche soir.

D'abord très discret sur le mercato, le PSG a mis un sérieux coup d'accélérateur ces derniers jours. Ainsi, le club de la capitale a officialisé le transfert de Lucas Chevalier samedi soir, qui débarque en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris. Mais un autre grand transfert est sur e point d'aboutir.

Tout est signé pour Zabarnyi... Il s'agit de la priorité de Luis Enrique. En effet, après de longues négociations, Bournemouth a finalement donné son feu vert pour qu'Illya Zabarnyi s'envole vers Paris. Selon les informations de RMC Sport, l'international ukrainien a ainsi dit aurevoir à ses coéquipiers chez les Cherries.